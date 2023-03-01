В России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением.
Правила проезда перекрестков с круговым движением уточнили в России с 1 марта: теперь при въезде на него не с главной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по такому перекрестку.
Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей осенью.
В старой версии правил говорилось, что при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен уступить дорогу находящимся на нем автомобилям — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.
Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.
В свою очередь начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин считает, что соответствующее изменение — своего рода "редакционная подчистка" для исключения неоднозначности толкования формулировки.