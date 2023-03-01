Центр спортивной борьбы планируют построить на Суздальском проспекте.

Во Владимире разработают проект спорткомплекса, который построят на Суздальском проспекте. Власти готовы выложить за ПСД 15 млн рублей.Изначально чиновники планировали возвести объект на улице Большой Нижегородской вместо здания, в котором жил известный тренер Николай Толкачев и начинал тренироваться будущий Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Николай Андрианов. Однако общественники защитили постройку от сноса, попросив губернатора перенести центр спортивной борьбы на другую улицу.Напомним, что в городе планируется построить два пятиэтажных блока, в которых расположатся залы, кладовые, мастерские, раздевалки, душевые, трибуны, VIP-ложа, медкабинет и административные помещения.Заявки на подготовку проекта принимаются до 15 марта. Победителя торгов определят 20 числа.