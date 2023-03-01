«Войди в историю»: как во Владимире Дом купца Куликова стал Центром классической музыки. ГТРК...

«Войди в историю»: как во Владимире Дом купца Куликова стал Центром классической музыки.ГТРК "Владимир" продолжает свой проект "Войди в историю". В ближайшее время благодаря кьюар-коду владимирцы смогут узнать о "биографии" дома, который называют настоящим украшением Большой Московской. Сейчас в нём находится Центр классической музыки, а краеведам исторический особняк известен как дом купца Куликова. О доме и его создателе- Мария Платанюк.История не сохранила его портрета. Но штрихи к нему - в самом облике губернской столицы. Знаменитый Троицкий старообрядческий храм. В самом сердце Владимира, рядом с Золотыми воротами. Особый вклад в создание этой церкви внёс владимирский купец Тимофей Сергеевич Куликов. Известный благотворитель, человек слова и дела. Память о купце Куликове хранит и эта жемчужина исторического центра. Архитектурная и культурная доминанта главной улицы Владимира. Центр классической музыки - здание, которое стало «слепком времени», краеведам известно как дом купца Куликова. Печать прошлого - в облике внешнем и внутреннем. Исторический адрес- Большая Московская, 28.Мария Платанюк:- Исторический дом купца Куликова - место пересечения сразу нескольких эпох. Когда-то в этом огромном здании находилось множество небольших квартир. Впоследствии дом расселили. Сейчас это уникальная концертная площадка. Зал на 400 мест. И дом, где живёт музыка.- Здесь выступают самые яркие звезды классической музыки. Вот, к примеру, фрагмент концерта Дениса Мацуева.На этой сцене проходят и главные музыкальные события Владимирской области. Для всех коллективов Центра классической музыки это здание стало Домом. И относятся к нему с особым трепетом, рассказывает маэстро Артём Маркин. Директор Центра классической музыки, главный дирижёр владимирского губернаторского симфонического оркестра.Артём Маркин, директор владимирского Центра классической музыки, главный дирижёр владимирского губернаторского симфонического оркестра:- Мы чувствуем это историческое дыхание. Я больше скажу, после больших концертов, когда публика уходит, коллектив уходит, чувствуешь, что эта музыка где-то осталась. Тонким слоем. Какое-то время. И какое-то время то неуловимое, что мы производим, оно какое-то время ещё живёт.Чем же известен купец Тимофей Куликов? Человек, благодаря которому на карте города и появился этот примечательный дом? Ныне - памятник архитектуры регионального значения? Архивист Алексей Арескин подчёркивает: Тимофей Сергеевич Куликов был одним из самых авторитетных людей своего времени. Он родился в 1837-ом. Место рождения точно неизвестно. Возможно, это село Ковергино, либо Погребищи. Недалеко от Владимира.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:С 1880-ых годов по начало 20-ого века он был гласным владимирского городской Думы, неоднократно избирался, переизбирался. Он был очень уважаемым в городе человеком, его чтили, он участвовал в различных комиссиях городской Думы, по различным вопросам. Городская Дума неоднократно выражала ему благодарность по тем или иным вопросам, в основном касающихся благотворительности.Купец Куликов, рассказывает краевед, с 1895-ого стал директором Александринского детского приюта- учреждение лично патронировала императрица Мария. Эту должность меценат занимал вплоть до 1914-ого. Тимофей Куликов регулярно оказывал помощь сиротам. Строил сельские школы, жертвовал деньги на их содержание, платил жалованье учителям из собственных средств. О добрых делах мецената рассказывает формулярный-то есть список о службе- из фонда владимирского губернского попечительства. Труды и усердие Куликова отмечены и на государственном уровне.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- За свою благотворительную деятельность по ведомству Министерства народного просвещения Куликов неоднократно награждался. В 1890-ом году он был всемилостивейше награждён золотой медалью для ношения на шее на Александровской ленте. Через 5 лет в 1895-ом он был награждён медалью для ношения на шее на Аннинской ленте, и ещё через некоторое время был награждён медалью для ношения на Андреевской ленте. Имел 3 золотых медали.В госархиве хранится и автограф самого купца Тимофея Куликова. В 1903-ем ему был пожалован орден Святого Станислава. Награждённый расписался в получении. Уроженец Владимирской губернии купец Куликов торговлю во Владимире не вёл. Его торговые интересы были в Симбирске и Нижнем Новгороде. Но деньги старовер и меценат вкладывал не только в благотворительность, но и во владимирскую недвижимость. Дом конца 18-ого столетия- напротив Гостиного двора Тимофей Куликов – приобрёл в 1883-ем. Бывшее здание купца Лопатникова он решил перестроить под дом доходный. Способный обликом «потягаться» с архитектурой столичных доходных домов.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Проект перестройки он заказал городскому технику Кнопфу. Очень известному владимирскому архитектору. Он известен своими постройками лютеранской кирхи, здания банка на Соборной площади, Кнопф представил свой проект перестройки этого здания. Дом согласно проекту стал трехэтажным. С красивым декором фасадов…Нижние этажи дома предназначались для магазинов. А также дворовые постройки были перестроены.Прошение в Думу о перестройке здания также сохранилось в архиве. Работы завершились в 1885-ом. На второй этаж- до обретения собственной прописки, к примеру, сразу въехал Госбанк. Отличала дом и большая проездная арка во двор. В начале двадцатого столетия владельцем здания стал сын мецената - Сергей Куликов.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- Сергей Тимофеевич Куликов расширил окна первого этажа. Там находились торговые помещения. В 1914-ом Сергей Куликов продавал серпы и косы, это очень нужный товар для крестьян того времени. У него был магазин на первом этаже. На первом этаже также торговали обувью. Также находилась часовая мастерская, переплётные мастерские.По словам архивиста Алексея Арескина, ещё в 1916-ом Куликов-старший значился членом владимирской старообрядческой общины- на тот момент ему было 77 лет. Однако, после революции следы Тимофея Куликова теряются. Дата смерти благотворителя неизвестна. Но память о его добром имени – в доме, который и сегодня украшение и гордость Большой Московской.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области:- На ней не так много домов, имеющих такую роскошную внешнюю отделку. Можно увидеть, как развивался Владимир, как архитектурно рос. Среди всех домов Большой Московской дом купца Куликова, отреставрированный, он сохраняет эту пышность декора, которая была в то время.В советское время дом оставался жилым. Впрочем, в нём нашлось место и для предприятий: торговых и административных. По словам Артёма Маркина, владимирские старожилы должны помнить и парикмахерскую, и фотомастерскую на первом этаже.Артём Маркин, директор Центра классической музыки, главный дирижёр владимирского губернаторского симфонического оркестра:- Эдуард Митрофанович вовремя возник со своими идеями. Началась реконструкция под будущий центр хоровой музыки. Нужно было освобождать Георгиевский храм, передавать его епархии. Там и губернаторский оркестр создаётся в 98-ом. Там и я включился вовремя.Новый функционал потребовал новых решений. Интерьер дома, где поселилась музыка, пришлось видоизменять.Артём Маркин, директор Центра классической музыки, главный дирижёр владимирского губернаторского симфонического оркестра:- Я сказал, что оркестр здесь попросту не сядет. Это просто нереально. И тогда на ходу вносились изменения в план реконструкции. Убиралась несущая стена. Но всё это согласовывалось, рассчитывалось специалистами, прекрасными реставраторами.Изящная кованая лестница работы знаменитого владимирского кузнеца Юрия Бородина, роскошные люстры… Интерьер полон интересных деталей. Установлены акустические панели. И все-таки Артём Маркин мечтает, что когда-нибудь отделка офисными материалами и гиспосокартоном уйдёт в прошлое. Дом- памятник требует аутентики. Кстати, вместе с Артёмом Маркиным впервые спускаемся в прошлое. К основанию исторического здания.Артём Маркин, директор Центра классической музыки, главный дирижёр владимирского губернаторского симфонического оркестра:- Это у нас исторический подвал. Здесь пришлось постараться при реставрации. Чтобы сохранить сводчатые потолки. Они сами по себе являются уникальными. По сути- это несущие конструкции, на которые всё здание опирается. И здесь же находится камень, который мы обнаружили в процессе реставрации.Огромный валун - своего рода символ. Бережного отношения к наследию. Краеугольный камень - уважение к истории. Её хранят документы, имена, памятники архитектуры, искусство… В нынешней главе «биографии» Дома купца Куликова история и музыка неразрывны. И у каждой - сольная партия.Мария Платанюк, Андрей Синягин, Александр Чунаев «Вести-Владимир»