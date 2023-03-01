Коллеги лучше знают причину отмена спектакля с Чулпан Хаматовой.

Коллеги лучше знают причину отмена спектакля с Чулпан Хаматовой.С весны 2022 годароссийская актриса Чулпан Хаматова живет в Латвии. Рижский театр предложилработу звезде, поэтому периодически женщина появляется в постановках какприглашенная звезда. Однако, творческому коллективу не удалось найти общий языкдруг с другом.Запланированныйна март спектакль "Старосветские помещики" по мотивам пьесы Н. Гоголябыл отменен за несколько дней до премьеры. Роль для спектакля Чулпан Хаматоваготовила на трех языках, однако ни один из них ей не пригодится. Руководствотеатра заявило, что из-за творческого провала премьеры не будет.У другихпрославленных актеров и актрис свое мнение на тему. Коллеги Чулпан назвалидругую причину отмененного спектакля беглянки. По мнению Елены Прокловой,актерам нужно играть на родной сцене у себя дома. Только в родных стенахзритель может понять актера, а на чужбине артистке нужно пожинать плоды своеговыбора."Все, что унее сейчас есть, — это плод ее поступков, так и только так. Ей некого упрекать",— заявляет Проклова.Скорее всего,Чулпан Хаматова с пониманием отнеслась к отмене спектакля. Как актриса онадолжна понимать, что выход на сцену зависит от множества факторов и не всегдаони складываются в единую картинку.