19-летняя Люси Хатчингс из Англии поделилась подробностями ситуации с коронавирусом в стране. Медик поведала о том, что происходит в больницах.

19-летняя Люси Хатчингс из Англии поделилась подробностями ситуации с коронавирусом в стране. Медик поведала о том, что происходит в больницах.Медсестра трудится по 13 часов в день в клинике Саутгемптона. Ежедневно она видит, как страдают от пандемии COVID-19 десятки людей.Девушка рассказала, что в больнице, где она работает, не хватает средств защиты. Пугает ее и стремительно растущее число зараженных коронавирусом. Многие из них нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Большинство пациентов – преклонного возраста, передает Daily Mail.Медсестра призналась, что ей тяжело видеть муки людей. Она отметила, что в глазах зараженных коронавирусом много боли. Люси уверена, что ситуация будет только ухудшаться.31 Мар 2020 в 8:26 PDTПо словам медика,ежедневно убивает сотни человек. И чем быстрее народ поймет серьезность положения и перестанет выходить из дома, тем быстрее удастся побороть пандемию.Хатчингс считает, что быть дома – это привилегия. Медсестре тоже хотелось бы находиться с близкими, но по роду своей деятельности она не имеет такой возможности. Медик призвала не соблюдающих карантин в условиях пандемии людей одуматься.