В одну из гостиниц Нового Уренгоя ночью незаконно проникла группа подростков. Один из несовершеннолетних, убегая от охранника, выпрыгнул из окна и сломал ногу. По данным , представители ..

В одну из гостиниц Нового Уренгоя ночью незаконно проникла группа подростков. Один из несовершеннолетних, убегая от охранника, выпрыгнул из окна и сломал ногу.По данным , представители правосудия сочли, что ответственность за вред, причиненный ребенку, лежит на сотрудниках гостиницы. Всем виновным был объявлен выговор.