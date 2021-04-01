Двум жителям Александрова грозят тюремные сроки за организацию подпольного казино. По версии регионального Следкома, еще пять лет назад 46-летняя женщина, имеющая опыт в проведении

Двум жителям Александрова грозят тюремные сроки за организацию подпольного казино. По версии регионального Следкома, еще пять лет назад 46-летняя женщина, имеющая опыт в проведении мгновенных лотерей, предложила своему знакомому объединиться и создать игорный бизнес. Четыре года в Александрове и Киржаче пара организовывала и проводила азартные игры, в том числе через Интернет. За время своей нелегальной