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<a href="https://33live.ru/novosti/01-04-2021-koronavirus-v-rossii-za-sutki-vyyavili-bolee-9-tysyach-novyx-sluchaev.html" target="_blank">Коронавирус в России: за сутки выявили более 9 тысяч новых случаев</a> - Опубликованы последние данные о заболеваемости COVID-19 в России. Суточный прирост в стране составил 9 169.