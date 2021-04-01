Депутат Самарской областной думы Владимир Симонов назвал себя собственником космического корабля. Об этом рассказал его коллега Михаил Матвеев. Соответствующие данные Симонов указал в ..

Депутат Самарской областной думы Владимир Симонов назвал себя собственником космического корабля. Об этом рассказал его коллега Михаил Матвеев.Соответствующие данные Симонов указал в своей декларации о доходах и имуществе в разделе "Транспортные средства". Согласно документу, он является владельцем спутника SamSat-218D, который был выведен на орбиту в апреле 2016 года, но после провала миссии стал космическим мусором. Каким образом он оказался в собственности чиновника – неизвестно, сообщает "".