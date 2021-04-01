В лесу возле деревни Городилово под Рузой в Московской области нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, передает . Из-за близости к жилой застройке саперы не смогли ..

В лесу возле деревни Городилово под Рузой в Московской области нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, передает "". Из-за близости к жилой застройке саперы не смогли подорвать его на месте. Опасную находку вывезли на специальный полигон и уже там обезвредили.