В лесу возле деревни Городилово под Рузой в Московской области нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, передает . Из-за близости к жилой застройке саперы не смогли ..
<a href="https://33live.ru/novosti/01-04-2021-v-podmoskovnom-lesu-nashli-snaryad.html" target="_blank">В подмосковном лесу нашли снаряд</a> - В лесу возле деревни Городилово под Рузой в Московской области нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, передает . Из-за близости к жилой застройке саперы не смогли ..
[url=https://33live.ru/novosti/01-04-2021-v-podmoskovnom-lesu-nashli-snaryad.html]В подмосковном лесу нашли снаряд[/url] - В лесу возле деревни Городилово под Рузой в Московской области нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, передает . Из-за близости к жилой застройке саперы не смогли ..