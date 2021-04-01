Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что не намерен завещать кому-либо своё тело после смерти. Политик добавил, что не верит в ..

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что не намерен завещать кому-либо своё тело после смерти. Политик добавил, что не верит в возможность воскрешения.Тем не менее Жириновский отметил, что хотел бы заморозить тело, если появится возможность оживить его после этой процедуры. Лидер ЛДПР пояснил, что хотел бы увидеть будущее при условии, что в нём не будет коммунистов и некомпетентных чиновников, сообщает