На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 апреля 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
23 — во Владимире
8 — в Муромском районе
9 — в Ковровском районе
1 — в Петушинском районе
4 — в Кольчугинском районе
5 — в Александровском районе
10 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Радужном
1 — в Собинском районе
2 — в Камешковском районе
4 — в Меленковском районе
3 — в Суздальском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183409 случаев заболевания.