На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 апреля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.23 — во Владимире8 — в Муромском районе9 — в Ковровском районе1 — в Петушинском районе4 — в Кольчугинском районе5 — в Александровском районе10 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Радужном1 — в Собинском районе2 — в Камешковском районе4 — в Меленковском районе3 — в Суздальском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 183409 случаев заболевания.