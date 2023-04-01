А вот что вы выбираете? Кофе или энергетик, продажа которых лицам до 18 может быть запрещена в...

А вот что вы выбираете? Кофе или энергетик, продажа которых лицам до 18 может быть запрещена в России уже этой осенью. Государственная Дума рассматривает законопроект. Разбираемся с Любовью КлюквинойЖидкая батарейка - экспресс-решение против недосыпа и усталости. Выпил - и вновь догоняешь жизнь. Но какова цена быстрой энергии? И почему нам вообще приходится её восполнять? Разберемся с нашими экспертами.Главная роль в энергетике у кофеина. 1 баночка стимулятора содержит 400 миллиграммов этого вещества. Безопасная дозировка и для взрослого, и для ребенка - в 10 раз меньше. При этом кофеин мы получаем и так - из еды- говорит гастроэнтеролог Надежда Дурново.Надежда Дурново, врач — гастроэнтеролог, диетолог:- Кофеин - это мощный стимулятор. В первую очередь сердечно-сосудистой системы и нервной системы. При употреблении энергетика происходит резкая стимуляция работы сердца, повышается давление.Человек становится более возбужден, раздражен. Идёт сильнейшее поражение ЖКТ, т.е после обследования эндоскопии мы видим тотальное поражение желудка. Это т.н. пангастрит. Вся слизистая желудка покрыт микроэрозиями и даже язвами.Придумали "напиток второго дыхания" в Японии в 60-х. Исследования 88-го года показали: почти четверть работающих мужчин трудились более 60-ти часов в неделю. У японцев есть даже свой термин "кароси", означающий смерть от переработки. В 2000-ом году на своем рабочем месте, например, умер премьер-министр Японии. За 20 месяцев работы Кэйдзо Обути отдыхал всего три дня.Мы,россияне,употребляем энергетики всего пару десятилетий. А последствия уже видим. Зависимость, бессонница, раздражение, повышение кислотности желудка и вытекающие из этого гастроболезни - лишь часть последствий систематического употребления бодрящей газировки. Кроме кофеина, внутри баночки нас поджидает ещё один крайне опасный враг - сахар.Светлана Скворцова, нутрициолог:- Взрывная доза кофеина, огромная, в сочетании с сахаром, безусловно, будет влиять на работу печени.Надежда Дурново, врач — гастроэнтеролог, диетолог:- В этой баночке содержится доза сахара, которая нам нужна в течение всех суток, поэтому, употребив такой напиток, мы резко стимулируем работу поджелудочной железы, идет резкий выброс инсулина и, соответственно, истощение работы органов, поэтому это путь к развитию сахарного диабета.А еще внутри канцерогены: различные стабилизаторы, ароматизаторы и прочие вещества. Всё это нивелирует пользу от хороших позиций в составе - L-карнитина, таурина и условных витаминов. И было бы ради чего травиться- даже обидно: жидкая батарейка, если и действует, то недолго, а затем усталость лишь множится. Сил опять нет.Светлана Скворцова, нутрициолог:- Дополнительно вот к этому сахару, который там содержится, мы начинаем ещё в течение дня доедать ещё быстрых углеводов для того, чтобы компенсировать недостаток этой энергии, что может приводить к набору веса, причем резкому. И, к сожалению, энергетики сегодня популярны среди подростков. И мы видим на сколько сегодня прогрессирует подростковое ожирение.Надежда Дурново, врач — гастроэнтеролог, диетолог:- Чаще всего эти подростки хуже учатся в школе. У них плохая успеваемость, потому что нервная система в постоянном возбуждении прибывает. И вот эта вот экспозиция отдыха не наступает, т.е процесс торможения у них нарушен. У них и так идет незрелость нервной системы, поэтому употребление даже небольшого количества этих напитков приводит к серьезным последствиям.За 4 года с 16-го по 20-ый импорт энергетических напитков в Россию увеличился почти в 2 раза. Данные исследования компании BusinesStat. Сейчас из-за активного импортозамещения в геометрической прогрессии растет и отечественное производство. Увеличивается и число ежедневно употребляющих энергетики подростков.Анонимное мнение:- Да, я думаю, много моих знакомых пьют их. Есть знакомые, которые ради понтов пьют, типо я взрослый, пью энергетики и все такое, но некоторые пьют ради их целевого значения//чтобы организм не хотел спать не только день, но и ночь.Сегодня Всемирная организация здравоохранения не рекомендует кофеиносодержащие продукты детям до 18 лет. Только вот официального запрета нет, а кофеин ожидает нас повсюду в газировках, шоколадках и даже чае.Светлана Скворцова, нутрициолог:- Доказано, что кофеин вызывает привыкание, а все, что вызывает привыкание, потом чревато отменой.Если мы говорим о подростках и о регулярном использовании ими энергетиков, здесь мы можем говорить даже о таких состояниях, как депрессия, апатия, какие-то панические атаки. Смертность от кофеина вполне себе реальная история.Следственный комитет сегодня возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка в Кондратово. Есть версия, что школьник мог отравиться энергетическими напитками.С России 1: Врачи пытаются спасти жизнь 15-летнему мальчику. Реанимация не помогает. Подросток умер, не приходя в сознание. Диагноз - острый инфаркт миокарда. Перед смертью подросток выпил несколько банок безалкогольного энергетического коктейля.Опасная практика - смешивание энергетиков с алкоголем. Такие коктейли у нас не зря запрещены. Пьяному человеку под кофеином своего градуса просто не видно.Надежда Дурново, врач — гастроэнтеролог, диетолог:Систематический стимул - это же путь к наркомании, по большому счету. Это же все звенья одной цепи: алкоголь, табакокурение и, соответственно, потребление энергетиков.Светлана Скворцова, нутрициолог:- Вы хотите дать себе энергию? Дать энергию своему организму? В вашей жизни должно быть правильное сбалансированное питание, движение, потому что синдром трех стульев: сидим на работе, сидим по дороге на работу, сидим дома на диване. И, конечно, у вас должен быть хороший, качественный сон.Вывод простой: злоупотреблять энергетиками не стоит, даже если вы здоровы на сто процентов. А таких людей сейчас "днем с огнем..."Одна баночка энергетика, конечно же, не смертельна. И все же эксперты советуют заменить её на одну чашечку качественного эспрессо. Но важнее всего задать себе вопрос: "Почему мне систематически не хватает энергии? Может быть дело в моем здоровье? А может я просто не высыпаюсь?Любовь Клюквина, Егор Герасимов,