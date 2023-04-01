Медработникам одной из больниц Владимирской области не выплачивалась специальная социальная...
Медработникам одной из больниц Владимирской области не выплачивалась специальная социальная выплата.
В Селивановской ЦРБ прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства при осуществлении специальных социальных выплат. Напомним, что отдельным категориям медработников установлена специальная социальная выплата в размере до 18,5 тыс рублей, выплачиваемая ежемесячно.
Приказом исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» утверждён перечень должностей медицинских работников, имеющих право на получение указанной специальной социальной выплаты, а также её размер.
Но социальная выплата медицинским работникам не выплачивалась, что является нарушением прав и законных интересов медицинских работников, сообщила прокуратура Селивановского района.
Таким образом, прокурором главному врачу медицинского учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого медработники получили предусмотренные законом выплаты.
Фото pxfuel.com