Медработникам одной из больниц Владимирской области не выплачивалась специальная социальная...

Медработникам одной из больниц Владимирской области не выплачивалась специальная социальная выплата.В Селивановской ЦРБ прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства при осуществлении специальных социальных выплат. Напомним, что отдельным категориям медработников установлена специальная социальная выплата в размере до 18,5 тыс рублей, выплачиваемая ежемесячно.Приказом исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» утверждён перечень должностей медицинских работников, имеющих право на получение указанной специальной социальной выплаты, а также её размер.Но социальная выплата медицинским работникам не выплачивалась, что является нарушением прав и законных интересов медицинских работников, сообщила прокуратура Селивановского района.Таким образом, прокурором главному врачу медицинского учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого медработники получили предусмотренные законом выплаты.Фото pxfuel.com