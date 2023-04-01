Руки —
вымыть! Легкий
и быстрый рецепт блюда О, картошечка! отлично подойдет для большой
компании. Не верите? Смотрите Джентльмены удачи и сразу появится
аппетит!
Руки —
вымыть! Легкий
и быстрый рецепт блюда "О, картошечка!" отлично подойдет для большой
компании. Не верите? Смотрите "Джентльмены удачи" и сразу появится
аппетит!
Юморная сцена из фильма "Джентльмены удачи", где
артисты уплетают корнеплоды за обе щеки, заслуженно получила всенародную
любовь. Помимо эпичного сюжета, редкой харизмы и мастерства актеров, свою лепту
внесла картошка. Рецепт этого вкусного и простого блюда для вас подготовили
"Дни.ру".
Такая незамысловатая и сытная пища веками не теряет своей
актуальности. Появление картофеля на столах россиян связана с целой историей. В
России он появился с подачи Петра I, но первое время использовался лишь в лекарственных целях.
Теперь же эти питательные корнеплоды входят в рацион миллионов россиян.
В фильме "Джентльмены удачи" фигурирует отварная картошка
в кожуре, то есть "в мундире". Это народное понятие зародилось в
русской армии при Суворове, когда у солдат в походах не было ножей для чистки
овоща. Итак, перейдем к рецепту.
Ингредиенты просты — картофель, вода и соль. В ходе
приготовления нам понадобятся кастрюля, зубочистка и плита. Пошаговая
инструкция — к вашим услугам.
Шаг 1: отмойте сырой картофель от земли, проткните клубни в
нескольких местах зубочисткой, чтобы кожица не лопалась при высокой
температуре.
Шаг 2: наполните холодной водой кастрюлю, погрузите в нее
картофель и подсолите. Оптимально — половина столовой ложки на литр воды, но
это дело вкуса. Очевидно, герои фильма "Джентльмены удачи"
пользовались интуицией, а не таблицей мер.
Шаг 3: отварите картошку на сильном огне и слейте воду.
Главное — не переусердствовать. По рецепту она должна быть мягкой, но при этом
не разваливаться на части.
Готово! Теперь вы можете подавать блюдо из фильма
"Джентльмены удачи" к столу — хоть в отдельной тарелке, хоть в
кастрюле. Прежде чем помыть руки, не забудьте создать атмосферу. Соберите
близких рядом и скажите: "О, картошечка!".