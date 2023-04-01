Руки — вымыть! Легкий и быстрый рецепт блюда О, картошечка! отлично подойдет для большой компании. Не верите? Смотрите Джентльмены удачи и сразу появится аппетит!

Руки —вымыть! Легкийи быстрый рецепт блюда "О, картошечка!" отлично подойдет для большойкомпании. Не верите? Смотрите "Джентльмены удачи" и сразу появитсяаппетит!Юморная сцена из фильма "Джентльмены удачи", гдеартисты уплетают корнеплоды за обе щеки, заслуженно получила всенароднуюлюбовь. Помимо эпичного сюжета, редкой харизмы и мастерства актеров, свою лептувнесла картошка. Рецепт этого вкусного и простого блюда для вас подготовили"Дни.ру".Такая незамысловатая и сытная пища веками не теряет своейактуальности. Появление картофеля на столах россиян связана с целой историей. ВРоссии он появился с подачи Петра I, но первое время использовался лишь в лекарственных целях.Теперь же эти питательные корнеплоды входят в рацион миллионов россиян.В фильме "Джентльмены удачи" фигурирует отварная картошкав кожуре, то есть "в мундире". Это народное понятие зародилось врусской армии при Суворове, когда у солдат в походах не было ножей для чисткиовоща. Итак, перейдем к рецепту.Ингредиенты просты — картофель, вода и соль. В ходеприготовления нам понадобятся кастрюля, зубочистка и плита. Пошаговаяинструкция — к вашим услугам.Шаг 1: отмойте сырой картофель от земли, проткните клубни внескольких местах зубочисткой, чтобы кожица не лопалась при высокойтемпературе.Шаг 2: наполните холодной водой кастрюлю, погрузите в неекартофель и подсолите. Оптимально — половина столовой ложки на литр воды, ноэто дело вкуса. Очевидно, герои фильма "Джентльмены удачи"пользовались интуицией, а не таблицей мер.Шаг 3: отварите картошку на сильном огне и слейте воду.Главное — не переусердствовать. По рецепту она должна быть мягкой, но при этомне разваливаться на части.Готово! Теперь вы можете подавать блюдо из фильма"Джентльмены удачи" к столу — хоть в отдельной тарелке, хоть вкастрюле. Прежде чем помыть руки, не забудьте создать атмосферу. Соберитеблизких рядом и скажите: "О, картошечка!".