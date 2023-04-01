Сегодня 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. Вера Куликова о том, как юбилей отметят во...

Сегодня 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. Вера Куликова о том, как юбилей отметят во Владимире.Музыка Рахманинова на языке современной пластики. Хореографы владимирского колледжа культуры к юбилею великого композитора дарят публике спектакль. Собрав важнейшие детали биографии Рахманинова, они написали партитуру его жизни.Дмитрий Абашкин, хореограф, преподаватель Владимирского областного колледжа культуры и искусства:- В этом спектакле как в таком шаре да может там по хронологии не совпадает, как было с ним в жизни, но оно все перемешано с музыкой, с нотами, с отрывками из жизни, с его сомнениями, которыми на протяжении жизни он был одолеваем, то есть он все время был на распутье: кто же он композитор, исполнитель или дирижёр.Представление называется "Рахманинов. Музыкальный ключ эпохи". В его основе Второй концерт для фортепиано с оркестром. Студенты вместе с преподавателями полгода готовили этот спектакль.Алиса Игнакова, студентка 2 курса отделения современная хореография Владимирского областного колледжа культуры и искусства:- Мы узнавали историю его, мы читали книгу про него и это помогло нам связать танец с историей и музыкой. Она мелодичная, аккуратная, но если прислушаться можно услышать очень много неизвестного.Второй концерт Рахманинова выбран для спектакля неслучайно. Это одно из самых исполняемых произведений Рахманинова- входит в репертуар практически всех пианистов мира.Владимир Тропп, пианист, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Московской консерватории- Метнер, другой гениальный русский композитор, он считал когда звучит первая тема Второго фортепианного концерта он говорил чувствуется как во весь свой рост поднимается вся Россия.Он стал символом русскости вообще. И когда будучи за рубежом спрашиваешь кого вы знаете из русских художников называют прежде всего Рахманинова. Конечно, благодаря его фортепианным произведениям.Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в имении Онег Новгородской губернии. Мать начала обучать его игре на фортепиано с четырех лет лет. Затем была учёба в Петербургской и Московской консерваториях. В 18 лет написал первый концерт для фортепиано с оркестром, ряд камерно-инструментальных произведений и романсов. Большое влияние на творчество композитора оказал Петр Ильич Чайковский. Он распознал в ученических произведениях Рахманинова самобытное дарование. Сергей Васильевич гастролировал в России и за рубежом как дирижер и пианист. В 1900 -ые годы написал свои наиболее значимые произведения.Артем Маркин, директор Центра классической музыки, дирижер:- Он шел своим собственным путем. Сочинял как слышал, так как мог слышать только гениальный русский человек и никогда не гнался за музыкальной модой. Я думаю в этом секрет его популярности.Революцию 17 года Рахманинов не принял. Он покинул страну и больше не возвращался. Но будучи за границей, не терял связи с Родиной. Помогал соотечественникам и несмотря на то, что много лет прожил в США, отказался от гражданства этой страны. Сергей Васильевич не захотел отрекаться от своей Родины. Когда началась Великая Отечественная война, Рахманинов тяжело переживал.Артем Маркин, директор Центра классической музыки, дирижер:- Судьба и поступки Сергея Васильевича его последние годы жизни, они вызывают огромное уважение, потому что в 43 году он переводил все свои гонорары в помощь Советскому Союзу и эти средства шли на закупку, на военную помощь Советскому Союзу.В день 150- летия Сергея Рахманинова во Владимире откроется Танеевский фестиваль. Он продлится до 8 апреля. Рахманинов был блестящим учеником Сергея Танеева. И в эти дни их музыка прозвучит со сцены ЦКМ. В программе романсы Рахманинова и его опера "Скупой рыцарь" в концертном исполнении.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.