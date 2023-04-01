В ночном Владимире продают алкоголь несовершеннолетним, игнорируют ПДД и раскрывают...

В ночном Владимире продают алкоголь несовершеннолетним, игнорируют ПДД и раскрывают преступления.В минувшую пятницу во Владимире прошел очередной оперативно - профилактический рейд «Ночной город». Патрулировали улицы региональной столицы полицейские ППС, госавтоинспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции УМВД России по городу Владимиру. Вместе с полицейскими ночную жизнь региональной столицы проверили члены Общественного совета при городском Управлении МВД России и студенты-волонтеры.Особое внимание уделили круглосуточным винным магазинам. Участковые уполномоченные полиции проверили проверку и задокументировали факты нарушения правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.Инспекторы ПДН выявили четыре факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним и, соответственно, оставили в отношении продавцов протоколы об административном правонарушении. За продажу спиртного подросткам продавцам может грозить наказание в виде крупного административного штрафа.За время профилактического рейда инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы об административном правонарушении в отношении родителей подростков. Всего задокументировано 18 нарушений. Участковые уполномоченные полиции выявили 11 фактов нарушения административного надзора.Преобладающее количество нарушений – в области безопасности дорожного движения. Госавтоинспекторы выявили нарушение правил парковки и требований, предписанных разметкой проезжей части дороги, управление транспортом без прав и с нечитаемыми регистрационными знаками, четверо автолюбителей передвигались с нарушением требований страховки, добавили УМВД России по Владимирской области.Полицейские ППС задержали 36 граждан, распивающих спиртные напитки в общественных местах и находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.Сотрудниками полиции раскрыты шесть преступлений.Рейдовые мероприятия, цель которых – профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах, будут продолжены.Фото: УМВД России по Владимирской области