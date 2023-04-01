Во Владимире подвели итоги ежегодного конкурса.

Во Владимире подвели итоги ежегодного конкурса скворечников «Весенний перезвон». На суд жюри было представлено более 160 работ. Комиссия выбирала победителей в трёх номинациях.Лучшим классическим скворечником признан домик для птиц ученика школы №47 Мирона Соловьева. Самый креативный у команды воспитанников Собинского психоневрологического интерната. «Сказочный дворец» сделали воспитанники детского сада № 87 - Ольга и Артём Яшковы.Выставка детских работ и награждение победителей состоится 1 апреля в 12 часов в ЦПКиО. Все поделки будут установлены в городских парках.Полная информация о победителях и призёрах опубликована по .