Благодаря аресту авто, владимирский должник погасил задолженность коммунальным услугам. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Судебные приставы Ленинского района арестовали транспорт
<a href="https://33live.ru/novosti/01-04-2023-vladimirskij-dolzhnik-vyplatil-dolgi-energetikam-posle-aresta-avtomobilya.html" target="_blank">Владимирский должник выплатил долги энергетикам после ареста автомобиля</a> - Благодаря аресту авто, владимирский должник погасил задолженность коммунальным услугам. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Судебные приставы Ленинского района арестовали транспорт
[url=https://33live.ru/novosti/01-04-2023-vladimirskij-dolzhnik-vyplatil-dolgi-energetikam-posle-aresta-avtomobilya.html]Владимирский должник выплатил долги энергетикам после ареста автомобиля[/url] - Благодаря аресту авто, владимирский должник погасил задолженность коммунальным услугам. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Судебные приставы Ленинского района арестовали транспорт