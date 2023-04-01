Благодаря аресту авто, владимирский должник погасил задолженность коммунальным услугам. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Судебные приставы Ленинского района арестовали транспорт

Благодаря аресту авто, владимирский должник погасил задолженность коммунальным услугам. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Судебные приставы Ленинского района арестовали транспорт 50-летнего мужчины за долг в 80 тысяч рублей по оплате счетов за тепло, горячую воду и электричество. В отношении него возбудили 8 исполнительных производств, но гражданин явку к приставу игнорировал. В итоге ему запретили