785 лет со дня осады Владимира Батыем. Эту героическую и трагическую страницу нашей истории сегодня...

785 лет со дня осады Владимира Батыем. Эту героическую и трагическую страницу нашей истории сегодня предлагает вспомнить Кристина Иванова.Сюда пришла какая-то невиданная по тем временам сила.У самых стен Владимира, на Студеной горе 3 февраля 1238 года расположилось небывало многочисленное войско Батыя - по некоторым оценкам, около 50 тысяч профессиональных воинов.К настолько мощной армии Монгольской империи древнерусские города были не готовы. Слухи о ее набегах на другие земли, конечно, доходили до владимирского князя Юрия, но значения этому у нас не придавали. Все-таки тут крепость - ров, валы, Клязьма, несокрушимые Золотые Ворота.Владимир Новиков, экскурсовод:- У соседа горит - не у меня же горит. И опять же, не было какого-то такого нашего представления о едином мире, что все это взаимосвязано. Ну, вот там в степи регулярно что-то там происходило. Вот каждые там несколько лет там регулярно кто-то прибегал, кто-то кого-то жег - ну, опять, ну, бывает. И поэтому, видимо, как-то совершенно спокойно на это все реагировали.А потом начала полыхать Рязань. Редкие выжившие добрались до Владимира и рассказали - город взят и сожжен за считанные дни. Раньше такого не было никогда. Следом также быстро пала Коломна. Князь Юрий отправляется собирать войско - за пределами города, оставляя во Владимире даже свою семью. Он по-прежнему уверен, крепость выстоит. На тот момент Владимир считался сильнейшим форпостом Северо-Восточной Руси.Владимир Новиков, экскурсовод:- Что делать, когда у тебя армию разбили? В городе сидеть не нужно, ты идешь, собираешь войска где-нибудь в другом месте. А город как бы держится. Обычно так и делали. Вот он, собственно, это и сделал. Поэтому когда сюда в 38 году, вон туда, на Студеную гору, доходит вот это интересное войско, в городе князя нет, дружины княжеской нету - то есть они ушли.- Красив Владимир!- А, князь! Это тебе не малгород. Эээй, пошли!Практически мимоходом татаро-монголы сожгли и разграбили Суздаль и плотно занялись подготовкой к осаде Владимира. В то время границы города проходили по рекам Клязьма и Лыбедь, и от Золотых Ворот до нынешней площади Фрунзе. Так что, периметр был довольно быстро окружен. Войско Батыя встало у главного входа - вперед вывели измученных пленных из Суздаля. Среди них был и князь Владимир - младший сын Юрия.Владимир Новиков, экскурсовод:- Вот выводили куда-то вот сюда. Перед Золотыми Воротами. И, собственно, не ваше ли, так сказать, потерялось? Издеваться они любили. Опять же, это деморализовало.Владимирцы отказались сдаться. Прикрываясь пленными, Орда начала осаду. В стены полетели валуны из камнеметов и огонь. Ров перед валом был засыпан телами убитых. Кто-то из пленных погибал от стрел своих же, кого-то татаро-монголы демонстративно жесткого истязали сами - смотрите, то же будет и с вами! Все это, конечно, влияло на дух горожан. Особенно, знати. Жестокость чужеземцев поражала. Еще Чингисхан считал, что если противящиеся города стирать в пыль и пепел, то другие сдадутся без боя. Владимир ждала участь первых. Справа от Золотых ворот татаро-монголам удалось проломить деревянную стену. По крайней мере именно это место указано в летописях.Владимир Новиков, экскурсовод:- Перед тем, как строить вот этот вот домик, здесь проводили археологические раскопки. Казалось бы, в том месте, где должен был кипеть самый жестокий, жесточайший бой. Никаких следов.Летопись, рассказывает экскурсовод Владимир, далеко не хроника. Так, например, первая редакция Повести временных лет даже не содержала дат. Задача архивиста была в другом - он, можно сказать, своими словами объяснял, что и где произошло, не будучи не то чтобы свидетелем, а даже собеседником очевидца. И рассказ этот должен был быть тесно связан с философией священного писания. Конкретно в истории падения Владимира упоминается тема божьей кары - да и татаро-монголы, ворвавшиеся в город, полностью соответствовали.Владимир Новиков, экскурсовод:- На лошадках забегали, и кого видели, просто вот клали налево и направо. Женщин, всех. Всех вырезали под ноль. А с мужчинами вот поступали так - с теми, кто не погиб в бою, там ни одного цельного костяка нет. Там несколько десятком останков найдено - но среди мужских ни одного целого скелета нет, по-моему. Либо без головы. Либо без кистей рук. Либо со следами предсмертного издевательства.Кристина Иванова:- Последней крепостью Владимира стал Успенский Собор. За его каменными стенами раздавался хор голосов - оставшиеся в живых владимирцы склонили головы в последней покаянной молитве. Татаро-монголы ворвались внутрь, убили укрывшихся там людей, в том числе великокняжескую семью, разграбили, обложили собор бревнами и подожгли. Как и весь остальной город.Владимир пал за четыре дня. Те, кто не был убит, попали в плен. Восстанавливать опустошенное поселение начал Ярослав Всеволодович. И сделал это сравнительно быстро. Однако Орда не позволила полностью вернуть защитные сооружения города - по одной из версий, таким было условие завоевателей. Взамен Владимир окончательно закрепил за собой статус столицы Руси.Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".