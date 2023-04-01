С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183409 владимирцев.

Во Владимирской области 1 апреля выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 23 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Ковровском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Александровском, по 4 - в Кольчугинском и Меленковском, 3 - в Суздальском, 2 - в Камешковском, по 1 - в Собинском, Селивановском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183409 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50770 заболевших во Владимире, 21747 - в Ковровском районе и 19900 - в Муроме.