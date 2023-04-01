Во Владимирской области по прогнозам синоптиков ожидается потепление до +10 градусов. 2 апреля...

Во Владимирской области по прогнозам синоптиков ожидается потепление до +10 градусов.2 апреля погода во Владимирской области будет пасмурная, без осадков.Температура воздуха днем повысится до +10°C. Ночью столбик термометра опустится до +4°C.Ветер южный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 745 до 748 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память святой мученицы Фотины (Светланы). Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берёз. В это время бывают первые грозы (более ранние бывают 23-31 марта), распускается серая ольха, если нет морозов.Фото pxfuel.com