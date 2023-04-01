В нее вошли еще 290 семей

С 1 апреля список многодетных семей-льготников во Владимирской области стал шире на 290 ячеек общества. Теперь финансовую помощь от государства по закону «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» будут получать жители с детьми-инвалидами, а также детьми которые не достигли 18 или 23 лет и обучаются на очном отделении в вузе.Согласно информации от Законодательного собрания региона - на последнюю категорию предусмотренно 78 миллионов дополнительных средств.