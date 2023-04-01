Жители Владимирской области предпочитают рассчитываться за покупки в магазинах безналом. Как...

Жители Владимирской области предпочитают рассчитываться за покупки в магазинах безналом.Как сообщает Банк России по Владимирской области, жители Владимирской области совершили по картам около 586,3 миллионов операций в 2022 году. Это на 16% больше, чем за 2021 год. Общая сумма по всем операциям выросла на 22% и приблизилась к 996 миллиардам рублей."Ежедневно в 2022 году жители региона с помощью платежных карт оплачивали покупки, совершали переводы, снимали наличные на общую сумму более 2,7 млрд рублей. При этом владимирцы чаще рассчитываются безналом за покупки и реже снимают наличные. На каждую операцию по получению денег приходится 27 операций по безналичной оплате", - сообщил Владимир Полянский, заведующий сектором платежных систем и расчетов владимирского отделения Банка РоссииЗа прошлый год суммарный объем безналичных операций увеличился на 20% и превысил 327,3 млрд рублей. Владимирцы снимали наличные в среднем на сумму около 12,6 тыс. рублей за один раз. Всего же за год совершено 17,6 миллионов операций.Банковские переводы по картам выросли на треть — до 448,1 миллиардов рублей.На начало 2023 года у жителей Владимира на руках было более трех миллионов платежных карт. Количество устройств, которые принимают карты, также выросло. Это около 1,5 тысяч банкоматов и более 43 тысяч терминалов.Фото pxfuel.com