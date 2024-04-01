Тысячелетний Суздаль - город, который всегда на устах, но что значит сам топоним? ГТРК Владимир...

Тысячелетний Суздаль - город, который всегда на устах, но что значит сам топоним?ГТРК "Владимир" продолжает проект, посвящённый тысячелетию Суздаля.Напомним, грандиозный исторический юбилей - на государственном уровне - город-музей отмечает Указом Президента.Сегодня в нашей рубрике - о происхождении топонима "Суздаль". Города, который звучит на весь мир. Cлово Марии Платанюк.Город - сказка. Город - тайна. Жемчужина земли русской. Суздаль сокровенный... Тысячелетний Суздаль - город, который всегда на устах. Но вот что значит сам топоним? Постараемся разобраться вместе.Первое летописное упоминание Суздаля относится к 1024-ому году. Впервые он "звучит" в Повести временных лет под именем СуЖдаль. Источник говорит о восстании волхвов "в Суждали".Как писал знаменитый исследователь Суздаля, наш земляк краевед Юрий Белов: тайна происхождения названия города теряется в толще веков. Обилие толкований отчасти было порождено тем, что авторы подвергали анализу позднее название города — Суздаль.Корень "Сузд", как писал Юрий Белов, не давал аналогии в славянском или русском языках. А потому легко было предположить, что название досталось в наследство от первых поселенцев края — финно-угорских племен.Архитектор Юлий Ранинский предлагал исходить из двух слов современного венгерского языка: «сюз» — девушка и «дал» - песня Получается нечто вроде «девичьей песни» и может означать место, «славившееся наиболее звучным и лиричным исполнением».Археолог Мария Седова подчёркивала: "название Суздаля непереводимо из славянских языков и находит объяснение в финских языках, где susi означает «волк».Исследователь Суздаля Юрий Белов напоминал: впервые обстоятельно дать объяснение названию древнего города пытался суздальский историк 18-ого столетия, ключарь Рождественского собора Анания Федоров.В своей рукописной книге «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале» Анания Фёдоров писал: «грады именование себе имеют ово от рек, ово же от каковых-либо знаменований, или от созидателей». И в первой главе приводил древнейшее народное предание, что в незапамятные времена один из князей «изобрете место, и ту заложи град, и по великому своему суждению нарече Суждалъ».Первое объяснение названия города было русским, его убедительно развил Анания Федоров.А вот историк Михаил Тихомиров в своей книге «Древнерусские города» писал: «Название «Суздаль» трудно объяснить из славянского языка, если не считать, что окончание «ль» надо понимать так же, как в словах «Ярославль», «Ростиславль», «Изяславль», т. е. видеть в нем указание на строителя: Суздаль, или Суждаль,— город Сузда или Сужда».Однако окончание «ль» встречается в названиях городов Переяславль и Перемышль, которые образованы от глаголов переславитъ (перенять славу) и перемыслить (передумать).Окончание «ль» характерно и для отглагольных существительных. Видетъ — невидаль, купать—купель, рубить — рубль.Кстати, в некоторых источниках название употреблялось в форме множественного числа—Суждали.О славянской версии топонима в середине XIX века писал ученый-славист Франц Миклошич. Её в 1975 году в статье «Снова о названии Суздаль» возродил советский этимолог, академик Олег Трубачев.Об этом же, в книге «По городам и весям «3олотого кольца» писали исследователь Горбаневский и Дукельский. Топоним Суздаль, считают они, произошел от славянского глагола съзъдати, т. е. создать. Глагол съзьдати имел первоначальное конкретное значение «слепить из глины».В качестве доказательства они упоминают, что при археологических раскопках в Суздале была обнаружена печь для обжига кирпича 11-ого—12-ого веков и остатки фундамента Успенского собора Владимира Мономаха конца 11-ого столетия– первого каменного здания в Суздале.Историки и археологи возникновение Суздаля датируют X веком - периодом славянской колонизации края. Понятие «город» - означает укрепленное место. Дома, церкви, городские укрепления рубили из дерева, которого на Руси было много. Приставка - СО - отражение взаимодействия большого количества людей, коллективного труда и творчества. Отсюда - СОздавать, СОзидать, СОзиждить.Так что топоним, вероятно, отражение длительного, кропотливого процесса строительства города,- сузиждаль, Суздаль или суждаль.А как «СО» перешло в «СУ»? Может возникнуть вопрос.«Изменение «со» на «су» в иных словах обычно», — утверждал Владимир Даль. Это происходит чаще как раз в отглагольных существительных. Образно о Суздале сказал автор поэм «Суд памяти» и «Даль памяти» лауреат Ленинской премии Егор Исаев:«Я не знаю какого рода название этого города — то ли мужского, то ли женского. Я все время вслушиваюсь, всматриваюсь, вдумываюсь в это имя— Суздаль. То есть союз далей, узел далей. Суздаль. Сколько раз сюда ни приезжаешь, Суздаль все дальше, всегда недосмотренный остается, всегда недолюбленный. Здесь каждый камень глубок. Суздаль— это даль. Даль в истории, даль в глубине. Без этой исторической дали нет объема, нет ощущения современности».И это наследие НАШЕ. Бесценное сокровище владимирской земли - Суздаль.