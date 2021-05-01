«Ростелеком» выступит техническим партнером онлайн-трансляции пасхального богослужения из храма Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря во Владимире в ночь с 1 на 2 мая. ..

«Ростелеком» выступит техническим партнером онлайн-трансляции пасхального богослужения из храма Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря во Владимире в ночь с 1 на 2 мая. Трансляцию в прямом эфире будет вести телеканал «Губерния-33». «Ростелеком» предоставил канал связи с пропускной способностью до 100 Мбит/с, установил коммутатор и провел пусконаладочные работы. Специалисты компании будут обеспечивать техническую поддержку работы сети. Пасхальное богослужение начнется ровно в полночь с субботы на воскресенье.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Пасха — один из самых почитаемых христианских праздников, время, когда все верующие хотят быть сопричастными к таинству великой литургии. "Ростелеком” второй год подряд предоставляет канал связи для организации трансляции пасхального богослужения. Благодаря прямому эфиру, участие в виртуальной праздничной службе сможет принять любой житель Владимирской области. Такой формат проведения особенно актуален в сложившихся условиях ограничительных мер».Прямую трансляцию пасхального богослужения можно будет посмотреть на сайте канала «Губерния-33».Информацию обо всех услугах, сервисах и отраслевых решениях «Ростелекома» можно найти на официальном сайте компании, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200-30-00.