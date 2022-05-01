Звезда российской эстрады Наташа Королева отлично готовит. В ее кулинарном арсенале есть рецепт лимонного торта. Пальчики оближешь!

Звезда российской эстрады Наташа Королева отлично готовит. В ее кулинарном арсенале есть рецепт лимонного торта. Пальчики оближешь!Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" знает толк в приготовлении десертов на любой случай. Аппетитное лакомство отлично подойдет и к кофе, и к чаю. Лимонный торт прекрасно украсит даже праздничный стол. Итак, переходим к рецепту.ИнгредиентыЯйца – 4 шт.Сливочное масло — 250 граммовМука — 250 граммовСахар — 250 граммовЛимон – 2 шт.Разрыхлитель теста– 2 ч.л.Сгущенка – 1 банкаСахарная пудра по вкусуПримечание: Наташа Королева использует для приготовления миксер и бумагу и форму для запекания.Способ приготовленияШаг первый: растапливаем основную часть масла, отдельно откладываем кусок для смазывания формы.Шаг второй: очищаем лимоны от кожуры и выдавливаем сок в отдельную емкость. Цедру не выбрасываем — пригодится.Шаг третий: муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителемШаг четвертый: делаем тесто. Яйца и сахар погружаем в глубокую посудину и взбиваем миксером. В процессе добавляем туда растопленное масло, мучной состав, цедру и 50% от количества выжатого сока. Все тщательно перемешиваем.Шаг пятый: разогреваем духовку до 180 градусов. Кладем пергамент на форму для запекания, смазываем его маслом. Сверху выливаем тесто и ставим в плиту выпекаться до готовности, примерно на 30 минут.Шаг шестой: достаем форму. Пока бисквит остывает, миксером смешиваем сгущенное молоко с остатками сока 10 минут.Шаг седьмой: разрезаем изделие на два коржа, смазываем их сладкой смесью даже со сторон. Посыпаем сверху сахарной пудрой.Готово! Время садиться за стол и радовать желудок. Рецепт можно записать и сохранить, чтобы всегда был под рукой. Наташа Королева плохого не посоветует.