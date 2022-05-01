Соревнования будут проходить на территории спортшколы «Мотодром Арена» до 7 мая. Участие примут 7...

Соревнования будут проходить на территории спортшколы «Мотодром Арена» до 7 мая. Участие примут 7 команд из Владимирской и Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв.Владимирскую область в этих соревнованиях представляет мотобольный клуб «Ковровец» - многократный чемпион и обладатель Кубка СССР и России.Турнир открылся встречей хозяев поля и кубанской команды «Заря», представляющей станицу Староминская из Краснодарского края. В упорной борьбе наши мотоболисты уступили соперникам со счётом 3:2.Фото: Администрация Владимирской области