В Муромском районе отремонтировали памятники погибшим воинам в Великой Отечественной...

В Муромском районе отремонтировали памятники погибшим воинам в Великой Отечественной войнеПроверочными мероприятиями установлено, что у памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., расположенного в селе Булатниково Муромского района, необходимо было отремонтировать фундамент (частичную штукатурку основания и порогов, покраску), а также побелку стелы и барельефа.У памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., рассоложенном селе Лазарево требовалось осуществить покраску звезды, основания памятника, изгороди и нижней части мемориала."В этой связи городской прокуратурой главе администрации МО Ковардицкое внесено представление, по результатам рассмотрения которого, указанные сооружения, увековечивающие помять погибших при защите Отечества, приведены в надлежащее состояние", пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: пресс-служба областной прокуратуры