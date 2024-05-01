Жители Владимирской области смогут узнать о местах съемок известных фильмов и сериалов Портал...

Жители Владимирской области смогут узнать о местах съемок известных фильмов и сериаловПортал "Кино-Театр.ру" запустил интерактивный проект, где будут обозначены места съемок известных фильмов и сериалов и места кинособытий - фестивалей, встреч, сообщает "Российская газета".Таким образом, в одном месте будут собраны все значимые локации советского и российского кинематографа.Адреса могут добавлять не только сами создатели проекта и авторы фильмов, но и онлайн-кинотеатры.Кинометки смогут добавлять обычные зрители и пользователи после авторизации.В будущем "Кино-Театр" планирует разработать уникальные туристические киномаршруты на основе опубликованных географических точек. Кроме уже вышедших в свет картин на "Кинокарте" можно отмечать фильмы, которые снимаются сейчас или готовятся к съемкам.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений