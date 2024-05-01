Жители Владимирской области смогут узнать о местах съемок известных фильмов и сериалов
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Жители Владимирской области смогут узнать о местах съемок известных фильмов и сериалов
Портал "Кино-Театр.ру" запустил интерактивный проект, где будут обозначены места съемок известных фильмов и сериалов и места кинособытий - фестивалей, встреч, сообщает "Российская газета".
Таким образом, в одном месте будут собраны все значимые локации советского и российского кинематографа.
Адреса могут добавлять не только сами создатели проекта и авторы фильмов, но и онлайн-кинотеатры.
Кинометки смогут добавлять обычные зрители и пользователи после авторизации.
В будущем "Кино-Театр" планирует разработать уникальные туристические киномаршруты на основе опубликованных географических точек. Кроме уже вышедших в свет картин на "Кинокарте" можно отмечать фильмы, которые снимаются сейчас или готовятся к съемкам.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений