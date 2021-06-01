Он и два действующих депутата ГД победили на партийных праймериз.

«Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования по отбору кандидатов, которые будут представлять партию во Владимирской области на осенних выборах в Госдуму.Процедура проходила в смешанном формате. Владимирцы могли проголосовать онлайн, а также более привычным способом – придя на один из 199 избирательных участков. Всего в праймериз приняли участие 161 668 человек, что составляет 15,4% от числа избирателей в 33-ем регионе.Жители определяли кто возглавит партийный список, а также попытает счастье по двум одномандатным округам - №79 и №80.Теперь, если партия утвердит результаты, по списку от «ЕР» будет баллотироваться депутат Законодательного Собрания региона, директор АНО «Центр развития микрорайона Доброград «Город Доброград» Алексей Говырин, за которого проголосовали 115 057 человек.По одномандатному округу №79 за кресло депутата ГД будет бороться Игорь Игошин, его результат на ПГ - 70515 человек. По 80-му округу пойдёт основатель группы компаний «Аби-групп» Григорий Аникеев. За него набралось 75 443 бюллетеня и электронных голоса. Оба – действующие депутаты российского парламента.