1 июня исполняется ровно 35 лет с момента финала сериала Королек – птичка певчая на турецком телевидении.

1 июня исполняется ровно 35 лет с момента финала сериала"Королек – птичка певчая" на турецком телевидении.Экранизацию романа Решата Нури Гюнтекина "Королек —птичка певчая" 1986 года российские телезрители увидели только в начале90-х. Семисерийная лента о бойкой красавице Фериде и ее злоключениях моментальнозавоевала популярность, а пронзительный саундтрек, написанный композитором ЭсиномЭнгином, после выхода теленовеллы превратился в настоящий хит.Главные роли в сериале "Королек — птичка певчая" исполнилиАйдан Шенер и Кенан Калав. "Мисс Турция" и начинающий бизнесменидеально вписались в роли Фериде и Кямрана. Артисты после премьеры проснулисьзнаменитыми, завоевав искреннюю симпатию аудитории. О том,Не меньшего внимания заслуживают актеры, исполнившие в лентевторостепенные роли. Артистка Серай Гезлер воплотила на экране образ кузины Фериде– Мюжгян. К сожалению, этой героине посвятили мало экранного времени. Для Гезлерработа в "Корольке" была дебютной. После такого замечательного стартаСерай продолжила активно сниматься, работала в театре. Игра артистки на сценеотмечена множеством престижных наград.В августе Гезлер отметит 60-летие. Сегодня исполнительницароли Мюжгян занимает высокий пост – является генеральным директоромгосударственного театра в Стамбуле. Серай Гезлер часто можно увидеть на сцене.В 2013-м актриса появилась в ремейке сериала "Королек — птичка певчая",исполнив эпизодическую роль.Актриса Тильбе Саран в культовой теленовелле сыграла подлуюподругу главной героини Назмие. После "Королька" актриса посвятиласебя театральной сцене – зарекомендовала себя как постановщики сценарист. 20 мая Тильбе Саран исполнилось 60 лет. Актриса продолжаетзаниматься любимым делом. Российские зрители могли видеть турецкую знаменитостьв проектах "Позвоните моему менеджеру", "Стамбульская невеста"и "Отважный и красавица".Роль двадцатипятилетней вдовы Нериман-ханым досталасьактрисе Нил Бурак. Артистка имела необычную внешность для Турции, чем обращалана себя внимание режиссеров. Нил никогда не грезила кино – ее страстью всегдабыла музыка. Артистка пишет песни, и сама их исполняет. За творческую карьеруБурак выпустила десять альбомов. Исполнительнице уже 73 года, она продолжает выступать.Актрисе Мине Чайыроглу на момент съемок сериала "Королек— птичка певчая" было всего десять лет. Юной артистке доверили рольприемной дочери Фериде, Мунисе. Героиня Чайыроглу по сюжету истории умираетот дифтерита. Мине Чайыроглу уже 43 года, она замужем и воспитываетсына. В детстве у Миныбыло много предложений о работе, но с годами их становилось все меньше. ПовзрослевшаяЧайыроглу оказалась менее востребована у режиссеров. Артистка продолжаетсниматься, но ее карьеру нельзя назвать блестящей. Впрочем, Мина не унывает. Параллельноона развивается как певица. На ее концертах всегда много зрителей.Садри Алышик сыграл в сериале "Королек-птичкапевчая" главврача госпиталя Хайруллах-бея, который становится фиктивныммужем главной героини. В ленте артист снимался в довольно почтенном возрасте – емукак раз стукнул седьмой десяток. В Турции он считался суперзвездой. "Королек"стал одним из последних проектов в его карьере.В 1995 году Садри Алышик скончался. На родине его помнят нетолько как актера, но и как поэта, в честь него назван театр и культурныйцентр.