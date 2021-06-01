Зеленский увидел угрозу российского блицкрига в Донбассе. Она якобы существует из-за того,
что встречи в Нормандском формате неэффективны.
Зеленский увидел угрозу "российского блицкрига" в Донбассе. Она якобы существует из-за того,
что встречи в Нормандском формате неэффективны.
Украинский президент Владимир
Зеленский заявил, что неэффективность переговоров стран Нормандской четверки
может привести к "российскому блицкригу" в Донбассе в случае обострения
конфликта.
Глава государства подчеркнул,
что все стороны сделали в рамках Нормандского формата "важные шаги", однако
лидеры стран-участниц "четверки" не обсуждают иные темы, кроме донбасского
конфликта. На переговорах не поднимаются вопросы Крыма, нового российского
трубопровода и т.д. Кроме того, не обсуждаются темы партнерства или членства
Украины в НАТО.
Украинский президент, кроме
того, посетовал, что главы европейских стран выбрали путь "осторожной
дипломатии" в отношении Кремля, не считая РФ участницей столкновений в Донбассе.
По его мнению, в итоге это может стать причиной расширения территорий,
находящихся под контролем ополчения, до административных границ Луганской и
Донецкой областей.
Похожее мнение ранее
озвучивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, несмотря на
некоторое снижение напряжения, угроза "агрессивных действий" со стороны России все еще сохраняется, и до полной деэскалации обстановки в Донбассе пока далеко.