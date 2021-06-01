Зеленский увидел угрозу российского блицкрига в Донбассе. Она якобы существует из-за того, что встречи в Нормандском формате неэффективны.

Зеленский увидел угрозу "российского блицкрига" в Донбассе. Она якобы существует из-за того,что встречи в Нормандском формате неэффективны.Украинский президент ВладимирЗеленский заявил, что неэффективность переговоров стран Нормандской четверкиможет привести к "российскому блицкригу" в Донбассе в случае обостренияконфликта.Глава государства подчеркнул,что все стороны сделали в рамках Нормандского формата "важные шаги", однаколидеры стран-участниц "четверки" не обсуждают иные темы, кроме донбасскогоконфликта. На переговорах не поднимаются вопросы Крыма, нового российскоготрубопровода и т.д. Кроме того, не обсуждаются темы партнерства или членстваУкраины в НАТО.Украинский президент, крометого, посетовал, что главы европейских стран выбрали путь "осторожнойдипломатии" в отношении Кремля, не считая РФ участницей столкновений в Донбассе.По его мнению, в итоге это может стать причиной расширения территорий,находящихся под контролем ополчения, до административных границ Луганской иДонецкой областей.Похожее мнение ранееозвучивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, несмотря нанекоторое снижение напряжения, угроза "агрессивных действий" со стороны России все еще сохраняется, и до полной деэскалации обстановки в Донбассе пока далеко.