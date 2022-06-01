Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин принял участие в очередном заседании Консультационного совета акционеров (КСА). Глава банка рассказал членам КСА о перспективных планах ..

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин принял участие в очередном заседании Консультационного совета акционеров (КСА). Глава банка рассказал членам КСА о перспективных планах ВТБ в сложившихся условиях и обсудил возможности усиления работы с миноритарными акционерами.«В текущей ситуации фокус внимания всех эмитентов сосредоточился на внутренних инвесторах. У ВТБ сегодня уже более 800 тысяч розничных акционеров – в несколько раз больше, чем на момент создания КСА в 2009 г. Мы активно развиваем льготные программы привилегий для акционеров, активно привлекаем их к развитию банка, получаем от них обратную связь о нашей работе. Мы рассчитываем, что акционеры продолжат активно участвовать в жизни банка, а их число будет расти», - отметил Андрей Костин.Член Правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов отметил, что ВТБ традиционно проводит политику максимального широкого взаимодействия с розничными инвесторами, уникальную для российского рынка. «В текущих условиях нам важно иметь поддержку миноритарных акционеров, и мы планируем укреплять наше взаимодействие с ними, используя все имеющие способы, включая онлайн-каналы. Работа КСА также является важным элементом такого взаимодействия, и мы будем продолжать организовывать регулярные встречи КСА с руководством банка для обсуждения насущных проблем и вопросов, работы отдельных направлений бизнеса, программ социальной ответственности и стратегических инициатив», - сказал Дмитрий Пьянов.Кроме того, Андрей Костин и представители руководства банка рассказали членам КСА о планах по развитию банка в текущих условиях. «Наша главная задача – защитить интересы клиентов, среди которых много акционеров ВТБ, сохранить нашу клиентскую базу, высокий уровень удобства наших продуктов и сервисов. Пока нам это, мне кажется, удается. Понятно, что мы увидим существенные изменения на рынке, но уверен, что ВТБ продолжит быть одним из лидеров банковского сектора, сможет сохранить и улучшить свои позиции», - подчеркнул Костин.«КСА рассчитывает на продолжение партнерских отношений с банком. Сейчас формируется совершенно новая практика корпоративных отношений, происходят масштабные изменения на банковском рынке. В этих условиях мы готовы всячески способствовать созданию в ВТБ лучшей практики взаимодействия с акционерами, защиты их прав и интересов. Будем вносить инициативы и делиться своей экспертизой. Рассчитываем на встречное движение со стороны банка, его реагирование на наши вопросы и предложения. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать развитию ВТБ и росту его рыночной капитализации», - отметил глава КСА Сергей Гаврилов.