71-летняя пенсионерка погибла на пожаре в жилом доме деревни Георгиево Гусь-Хрустального района Владимирской области. Вызов спасателям поступил слишком поздно, сообщили в пресс-службе

71-летняя пенсионерка погибла на пожаре в жилом доме деревни Георгиево Гусь-Хрустального района Владимирской области. Вызов спасателям поступил слишком поздно, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Днем 31 мая в пожарную охрану поступил вызов о возгорании жилого дома на улице Школьной. Когда спасатели прибыли, часть дома и кровля полыхала сильным огнем. Пожарные потушили пламя на площади 72