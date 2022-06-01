Танцы, песни и радостный смех. В восьмисотке развернулся праздник в честь открытия культурно-выставочного комплекса. Владимирцам он известен, как «Галера». На торжественной церемонии

Танцы, песни и радостный смех. В восьмисотке развернулся праздник в честь открытия культурно-выставочного комплекса. Владимирцам он известен, как «Галера». На торжественной церемонии собрались сотни горожан. Среди них известные лица и просто отдыхающие. Владимир Чеботаев помнит, какой «Галера» была тридцать лет назад. Владимир Чеботаев, житель Владимира Раньше здесь была постоянная экспозиция из запасников Владимиро-Суздальского музея. С