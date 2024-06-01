Аномальную жару и дожди прогнозируют синоптики во Владимирской области По прогнозам синоптиков, в...

Аномальную жару и дожди прогнозируют синоптики во Владимирской областиПо прогнозам синоптиков, в воскресенье, 2 июня 2024 года, столбики термометров во Владимирской области поднимутся до аномальных жарких температур, возможен дождь.Температура воздуха днем +29..+30°C. Ночью столбик термометра опустится до +16°C.Ветер восточный, 2м/с.Атмосферное давление 746 - 750 мм ртутного столба.Народный прогноз на 2 июня 2024 годаНаши предки говорили: дождливое начало июня – к сухому концу месяца. Если утки ныряют и плещутся в воде, а кроты выбираются из своих нор – к сырости. Существовала в народе и такая погодная примета: вороны поворачиваются клювами в одну сторону – будет сильный ветер.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений