В деревне Большой Приклон Меленковского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт В...

В деревне Большой Приклон Меленковского района открылся новый фельдшерско-акушерский пунктВ деревне Большой Приклон Владимирской области установили новый ФАП в рамках нацпроекта «Здравоохранение».В конце 2023 года установили модульную конструкцию. В этом году благоустроили территорию и получили лицензию."Ранее Большеприклонский ФАП располагался в здании 1993 года постройки. В нем не было горячей воды и канализации. В новом здании созданы все условия для оказания качественной медпомощи. ФАП оснастили новым медицинским оборудованием", - рассказали в Минздраве Владимирской области.Открытия нового ФАПа ждали жители двух населённых пунктов: д. Большой Приклон, д. Малый Приклон - 605 человек (из них 111 – дети).Валерий Вишняков, главный врач Меленковской ЦРБ:"Государство уделяет сельскому здравоохранению огромное внимание. Старые ФАПы переезжают в современные модульные помещения, где есть все коммунальные удобства. Проводится их дооснащение оборудованием. Первичная медицинская помощь на селе - это большое подспорье врачам городских поликлиник. Сельские жители именно в ФАПах проходят профилактические осмотры, 1 этап диспансеризации. Здесь им могут померить давление, уровень сахара в крови, холестерин, сделать прививку".Фото: Минздрав Владимирской области