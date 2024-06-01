Украл транспортер для загрузки картофеля за 70 000 рублей с территории сельхозпредприятия. И не для того, чтоб машина помогала в хозяйстве, а чтоб сдать в металлолом. О краже рассказали в

Украл транспортер для загрузки картофеля за 70 000 рублей с территории сельхозпредприятия. И не для того, чтоб машина помогала в хозяйстве, а чтоб сдать в металлолом. О краже рассказали в пресс-службе УМВД. 28 мая в полицию обратился директор одного из предприятий. Он пояснил, что с территории вдруг пропал транспортер для загрузки картофеля. Подозреваемого удалось отыскать.