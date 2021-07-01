Накануне истёк срок действия контракта главного тренера владимирского «Торпедо» Дмитрия Владимировича Вязьмикина. По инициативе самого наставника он не будет пролонгирован, поэтому Дмитрий Владимирович покидает этот пост.

Накануне истёк срок действия контракта главного тренера владимирского «Торпедо» Дмитрия Владимировича Вязьмикина. По инициативе самого наставника он не будет пролонгирован, поэтому Дмитрий Владимирович покидает этот пост.- Я сам принял такое решение, сообщил он. - И оно было принято после поражения в 24-ом туре дома от «Знамени Труда». Пришла мысль, что надо что-то менять: либо тренера, либо всю команду. Я остановился на первом, более реальном варианте. Руководство клуба сразу приняло мою отставку, а учредители просили взять паузу, отдохнуть и подумать.А сегодня пресс-служба клуба сообщила, что руководством футбольного клуба «Торпедо-Владимир» по согласованию с учредителями коллектива исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Юрьевич Дубровин.