Россельхознадзор отреагировал на обращение общественников, которые пожаловались на загрязненный участок сельхозназначения. Земельный участок граничит с александровской городской

Россельхознадзор отреагировал на обращение общественников, которые пожаловались на загрязненный участок сельхозназначения. Земельный участок граничит с александровской городской свалкой возле Машково. Как установило надзорное ведомство, вдоль сразу двух границ было обнаружено подтопление и захламление отходами с полигона ТБО. Водоотводная канава была переполнена стекающими с полигона стоками с частью отходов, которые растекались вдоль восточной и юго-восточной границы