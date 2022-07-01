Павел Прилучный, кажется, по уши влюблен в новую возлюбленную.

Павел Прилучный, кажется, по уши влюблен в новую возлюбленную.Этой весной Павел Прилучный представил поклонникам свою новую пассию, коллегу по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян. Пара время проводит насыщенно. Недавно они отдыхали на Маврикии, откуда публиковали яркие снимки в Сети и всем своим видом показывали, что счастливы.Как пишут СМИ, у Прилучного и Брутян не просто роман. Якобы недавно актер женился на своей избраннице, которая взяла его фамилию. Сам артист это не подтверждал, но и не опровергал. Впрочем, Павел редко рассказывает подробности своей личной жизни. В основном, он делится моментами в соцсетях.Например, недавно Прилучный слил в интернет две фотографии, сделанные в автомобиле. Павел – за рулем, а его пассия – на переднем пассажирском сиденье. Судя по подписи актера, в моменты какого-либо ожидания пара пытается позабавить и утешить себя веселыми занятиями."Вечерние пробки в Москве... Но мы знаем, чем себя занять. Фоткаемся", "И в лифте, и в пробке вместе с Зепюр Брутян", – подписал кадры артист.Напомним, до романа с Зепюр Брутян Павел Прилучный встречался со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович, а еще раньше был женат на актрисе Агате Муцениеце, которая родила от него двоих детей.