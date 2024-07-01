Александринский театр показал в Суздале спектакль Блаженная Ксения. История любви Знаменитый...

Александринский театр показал в Суздале спектакль "Блаженная Ксения. История любви"Знаменитый Александринский академический драматический театр из Санкт-Петербурга показал в Суздале спектакль "Блаженная Ксения. История любви" В постановке народного артиста России Валерия Фокина. Слово - Вере Куликовой.На фоне исторических декораций Суздальского Кремля разыгрывается история любви блаженной Ксении. Художественный руководитель знаменитой "Александринки" к 1000-летию Суздаля создал специальную версию спектакля.В древнем городе известный режиссер Валерий Фокин впервые. И, по его словам, - впечатления ошеломляющие.Валерий Фокин, художественный руководитель Национального драматического театра России "Александринский театр":- Очень много не просто красивых мест, а из этих красивых мест, этой атмосферы, - чувствуется какая-то особая энергия. Вот это я почувствовал. Особенно здесь, где мы репетируем, потому что это чувствуется, конечно, это влияет и на спектакль, и на то, как мы работаем. Влияет вообще на все.Ксения Петербургская - покровительница города на Неве. Образ святой почитаем с 18 века. И даже во время гонений православной церкви горожане приходили на ее могилу за помощью. Этим объясняет успех спектакля режиссер. Постановка "Блаженная Ксения. История любви" идет на сцене Александринки уже 15 лет.Валерий Фокин, художественный руководитель Национального драматического театра России "Александринский театр":- Для Петербурга это очень значимая фигура. Это вторая такая святая, как Александр Невский. Одна из главных фигур, поэтому это тоже влияет, потому что это особая фигура, если бы спектакль был поставлен в Москве, предположим это, наверное, было бы совершенно по другому. Он бы не шел такое количество лет, потому что тут другое отношение к этому, к спектаклю - в том числе.В роли Ксении молодая актриса Александринского театра Анна Блинова. В основе спектакля лежит пьеса талантливого драматурга, к сожалению, рано ушедшего - Вадима Леванова. Это история реальной женщины Ксении Григорьевны Петровой. Она жила в Петербурге в 18 веке.Внезапно лишившись мужа, Ксения решила покаянием и самоотречением отмолить его грехи. История о том, как через любовь к одному человеку Ксения Блаженная приходит к любви ко всем.В спектакле заняты ведущие актеры театра. Один из них народный артист России - Сергей Паршин. Для него Суздаль давно стал родным. Здесь он снимался в фильмах "Россия молодая" и "Сказ о Федоте стрельце".Сергей Паршин, народный артист России:- Я хочу поздравить жителей города Суздаля с грядущим юбилеем, с 1000-летием! Не всякий город может похвастаться таким жизненным сроком. Жизненный юбилей, а Суздаль я считаю одним из красивейших городов.Народный артист России Игорь Волков в спектакле играет с 2009 года. Он из первого состава. У него в постановке две роли: священника и инвалида Турецкой войны.Игорь Волков, народный артист России:- Я считаю, что эта пьеса очень хорошая. Она вечная. Что касается тем, возникающих конфликтов в отношении к вере, которая в нашей стране по разному, всплесками: от полного отрицания до полного отупения. Все по разному. Поэтому я не люблю слово "актуальная", но она, в любом случае, современная.Показ спектакля Александринского театра стал возможен, благодаря проекту Министерства культуры России "Большие гастроли" и Первого летнего фестиваля национальных театров России в Суздале.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".