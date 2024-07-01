Неисправность пожарного разбрызгивателя чуть не привела к потопу во владимирском ТЦ «Черемушки». В воскресенье местные паблики распространили видео происшествия. На нем видно, как с

Неисправность пожарного разбрызгивателя чуть не привела к потопу во владимирском ТЦ «Черемушки». В воскресенье местные паблики распространили видео происшествия. На нем видно, как с потолка достаточно сильной струей льётся вода, а сотрудники торгового центра пытаются убрать лужи. В комментариях к записи местные жители предположили, что причиной внезапного «дождя» в ТЦ стал пожар. Мы связались с