Какой праздник без скандала? На этот раз неприятная ситуация коснулась хедлайнера Дня молодежи. Власти еще на прошлой неделе заявили о группе «Мохито», исполнителей песен «В жизни так

Какой праздник без скандала? На этот раз неприятная ситуация коснулась хедлайнера Дня молодежи. Власти еще на прошлой неделе заявили о группе «Мохито», исполнителей песен «В жизни так бывает», «Разрывай танцпол» и «Счастье в простом». Мэр города даже анонсировал это в своих социальных сетях. Но произошел конфуз — горожане обратили внимание, что группа «Мохито» выступала в