В Гусь-Хрустальном «выросли» несанкционированные свалки, которые администрация не спешит...
В Гусь-Хрустальном «выросли» несанкционированные свалки, которые администрация не спешит убирать.
В ходе надзорных мероприятий на земельном участке, расположенном по улице Химзаводской (вблизи ЛЭП, в сторону Гражданского переулка), на почве, без защиты от воздействия осадков размещены, были обнаружены крупногабаритные отходы, а также отходы бумаги, картона, мусорные пакеты.
Аналогичные нарушения зафиксированы и на земельном участке, расположенном в 340 метрах на запад от дома № 2 по улице Химзаводской, где размещаются растительные отходы (остатки обогревших деревьев, пеньки, бревна, зола).
В 2023 году по данным фактам прокурором главе администрации города внесено было представление, однако мер, направленных на устранение нарушений, органом местного самоуправления так и не было принято.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в суд направлено соответствующее исковое заявление.
Требования прокурора судом удовлетворены.
В данный момент исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области