В Гусь-Хрустальном «выросли» несанкционированные свалки, которые администрация не спешит...

В Гусь-Хрустальном «выросли» несанкционированные свалки, которые администрация не спешит убирать.В ходе надзорных мероприятий на земельном участке, расположенном по улице Химзаводской (вблизи ЛЭП, в сторону Гражданского переулка), на почве, без защиты от воздействия осадков размещены, были обнаружены крупногабаритные отходы, а также отходы бумаги, картона, мусорные пакеты.Аналогичные нарушения зафиксированы и на земельном участке, расположенном в 340 метрах на запад от дома № 2 по улице Химзаводской, где размещаются растительные отходы (остатки обогревших деревьев, пеньки, бревна, зола).В 2023 году по данным фактам прокурором главе администрации города внесено было представление, однако мер, направленных на устранение нарушений, органом местного самоуправления так и не было принято.Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в суд направлено соответствующее исковое заявление.Требования прокурора судом удовлетворены.В данный момент исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области