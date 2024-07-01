В Киржаче на озере Крутое найдено тело 59-летнего мужчины Таким образом, с начала купального...

В Киржаче на озере Крутое найдено тело 59-летнего мужчиныТаким образом, с начала купального сезона в нашей области на воде погибли уже 10 человек.Последним случаем заинтересовались в Следкоме. Личность мужчины установлена. Это местный житель 1965 года рождения. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.Предварительно, признаков криминала нет, но не исключается суицид. На берегу найдены документы и сумка погибшего.