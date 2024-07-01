В Суздале прошел фестиваль Альма Матер. Новые имена Подарок к тысячелетию Суздаля. В...

В Суздале прошел фестиваль "Альма Матер. Новые имена"Подарок к тысячелетию Суздаля. В городе-юбиляре прошёл фестиваль "Альма Матер. Новые имена" под руководством народного артиста России Дениса Мацуева. О программе и звёздном составе солистов - Мария Платанюк."Поэма огня" - в ночи - звучит в городе, который сам - сияющая точка на карте страны. Древний Суздаль - переплетение многовековой истории, хранитель наследия и традиций. Гала-концерт фестиваля "Альма Матер. Новые Имена" проходит в стенах Спасо-Евфимиева монастыря. С владимирским губернаторским симфоническим оркестром солирует народный артист России, президент фонда "Новые имена" Денис Мацуев."Прометея" на владимирской земле он исполнял не раз, с оркестром под управлением Артема Маркина. С маэстро Дениса Мацуева связывали долгие годы дружбы. По словам музыканта, коллектив, созданный Артёмом Маркиным - это невероятная глубина таланта, оперативность и мгновенная реакция. С ним по силам всегда были самые сложные музыкальные задачи.Денис Мацуев, народный артист России, президент фонда "Новые имена":- До сих пор не верится, что это произошло, так как для меня Суздаль, Владимир и "Новые имена" - это всё ассоциации с Артёмом, с выдающимся маэстро... Оркестр должен жить, центр классической музыки, конечно же, должен быть его имени. Но самое главное его детище должно быть сохранено и развиваться дальше."Прометей" уникален, - подчёркивает гениальный пианист. "Поэма огня" - глубоко-философская - последнее произведение Александра Скрябина. Невероятный накал эмоций, "скрябинский" манускрипт, "Эверест". Великая таинственная сила музыки здесь раскрывается во всю мощь.Борислав Струлёв, виолончелист, участник фестиваля"Аlma Mater. Новые имена":- Ощущение, что я прикоснулся к середине литургии. Если можно так выразиться, почувствовать божественную силу, она сейчас тут.Участников и гостей "Альма Матер" приветствует губернатор Александр Авдеев. Подчёркивая, вместе с любимым фестивалем - нога в ногу - двигались к тысячелетию СуздаляАлександр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Спасибо огромное музыкантам, спасибо большое Денису Мацуеву, и мы всегда будем ждать и радоваться тому, что этот фестиваль по-настоящему открывает новые имена.В программе гала-концерта - лучшие произведения русской музыки. Стравинский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Шостакович, Бородин. Арии из знаменитых опер и народные песни - жемчужины национальной культурной сокровищницы.На сцене под открытым небом - звездный состав солистов. Большинство из них - воспитанники "Новых имен".Артуру Назиуллину - 36 лет. Народный артист Башкирии тепло вспоминает летнюю творческую школу под руководством легендарной Иветты Вороновой.Артур Назиуллин, народный артист республики Башкортостан, участник фестиваля "Аlma Mater. Новые имена":- Первый раз появился я в Суздале в далёком 1999 году на летней творческой школе, когда Иветта Николаевна меня - совсем юного ребёнка - забрала из города Уфа, и с этого момента, собственно, начался мой путь. Это, наверное, мой 8 приезд в Суздаль."Новые имена" сегодня - преемственность поколений. В одном концерте с выдающимися мастерами исполнительского искусства - юная пианистка Варвара Заруднева, уроженка Луганской народной республики. Для нее музыка уже стала делом жизни.Мария Платанюк, Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".