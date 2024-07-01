Владимирцам на заметку: российские ученые создали прибор, предупреждающий развитие инфаркта В...

Владимирцам на заметку: российские ученые создали прибор, предупреждающий развитие инфарктаВ Тюменском индустриальном и в Тюменском государственном университетах ученые разработали прибор, который за счет биометрических датчиков и технологий искусственного интеллекта позволяет выявлять признаки предынфарктного состояния, предупреждая развитие сердечного заболевания.В издании «Тасс» уточнили, что разработка включает в себя мобильное приложение, которое позволяет отслеживать показатели здоровья в режиме реального времени, получать рекомендации и предупреждения. В приложение также встроен специальный трекер принимаемых препаратов.К примеру, у пользователя резко учащается пульс. В таком случае система посылает предупреждение в мобильное приложение, а затем — доверенным лицам, которых указал человек при регистрации. Кроме того, тревожный сигнал может поступать и в службы первой помощи.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений