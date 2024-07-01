Владимирский автор-композитор Светлана Островская написала песню Прошу тишины Ее исполнил...

Владимирский автор-композитор Светлана Островская написала песню "Прошу тишины"Ее исполнил молодой певец Максим Резниченко. Об идее песни- Вера Куликова."Прошу тишины!" - так назвала свою новую песню Светлана Островская. Композиция появилась после трагедии в Крокус-сити холле 22 марта этого года. В результате подлой атаки террористов погибли 143 человека.По словам Светланы, эти события для каждого россиянина - рана в сердце. Слова и музыка родились сами собой. Сегодня, когда страна продолжает специальную военную операцию, мы должны быть крепки и едины, как никогда, - уверена автор.Светлана Островская, композитор, автор песни:- Оно настолько озвучило какие-то такие больные струны, что песня вылилась в течение нескольких минут. И текст, и музыка, и потом начался процесс по ее созданию.Светлана подчёркивает: события Великой Отечественной войны и сегодняшнего времени тесно переплетены. И нет никакой разницы между между мальчиками 1940 и современными бойцами. Теми, кто не побоялся встать на защиту Родины.Светлана Островская, композитор, автор песни:- Мой папа был участником Великой Отечественной войны. Очень много рассказывал мне об этом. А сейчас у меня два сына. Старший служил в разведке, служил по контракту, был разведчиком-пулеметчиком. И это настолько болезненно. Его тоже очень плотно задела эта история. Я очень много переживала за него.Свою новую песню автор вновь предложила молодому исполнителю Максиму Резниченко. Их творческий тандем сложился в прошлом году после записи песни "Победа будет за нами".Максим Резниченко, исполнитель песни, артист:- Это было потрясение, конечно! И поэтому, я когда увидел текст - он сошелся с моими эмоциями очень. Это эмоции несправедливости. Почему так?! Почему так могло произойти?! Почему люди способны на это?Начался процесс записи песни. Сначала Светлана обратилась во владимирскую студию, а потом решила отправить демо-версию звукорежиссеру Николаю Демидову - он работает с российским певцом Алексеем Чумаковым.Светлана Островская, композитор, автор песни:- Спросила его мнение, и буквально через день он скинул свою версию видения. Вот этой версии мы и стали придерживаться. Записали с Николаем Демидовым - прекрасным музыкантом, певцом, композитором - эту песню вместе.Клип пользователи сети увидели 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны. Композиция - посвящение всем погибшим в войнах и терактах.Песню уже представили и творческому центру "Родники" народного артиста России Олега Газманова. Новая работа владимирских музыкантов понравилась. В прошлом году творческий дуэт Светланы Островской и Максима Резниченко стал победителем национального проекта патриотической песни.Впереди - у "Прошу тишины" - официальная премьера.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".